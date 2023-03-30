Manavda ürünlerini tartan vatandaşın cep telefonunu çaldı

Gaziantep'te bir şahıs, manavdan aldığı ürünleri tartan vatandaşa arkadan yanaşarak montunun yan cebinde bulunan cep telefonunu yankesicilik suretiyle çaldı. Olay sonrası tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, aldığı ürünleri tartan vatandaşa arkadan yanaşarak montunun yan cebinde bulunan cep telefonunu çaldığı belirlenen V.B. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın yankesicilik sureti ile cep telefonunu çalma anları ise manavdaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.