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Marius Sumudica: "2 puan kaybettik"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, berabere biten Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 2 puan kaybettiklerini belirtti.


Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Şansız bir penaltıyla golü yediklerini söyleyen Marius Sumudica, "Yayıncı kuruluş rakip hoca ile 20 dakika görüştü bizi bekletti. Herkese saygım sonsuz bugün 2 puan kaybettik. Rakibimizden daha iyiydik. Şansız bir penaltıyla gol yedik. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Oyuncularımı sürekli uyarmaktan sıkıldım. Golü attıktan sonra geri çekiliyorlar. Sezona başladığımızda kimse bu performansı beklemiyordu. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. İlk maçımızda 1-1 berabere bitmişti. Süper Lig'de yeni bir takımız. Bugün canım sıkkın şu an 35 puanımız var. 5 maçımız daha var umarım ligi iyi yerde bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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