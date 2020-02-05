Marius Sumudica: "Sergen Yalçın büyük bir hoca"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, "Sergen Yalçın büyük bir hoca ve onun gelişi Beşiktaş'ta bir ambiyans değişikliği yaptı" dedi. Sumudica ayrıca eksik oyuncularından dolayı siyah-beyazlılar karşısında sistem değişikliği yapacağını söyledi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta lider Sivasspor'u 5-1 mağlup ederek adından söz ettiren Gaziantep FK, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesi Sivas galibiyeti ve Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ligde kalabilmek için en az 10 puana daha ihtiyacımız var"

Sivasspor maçında iyi oyunla önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen ve ligde kalabilmek için en az 10 puana daha ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Marius Sumudica, "Umarım bütün Gaziantep şehri sonuçtan mutlu olmuştur. İyi maç geçirdik ve oyuncularım çok iyi oynadı. Bunun için çok mutluyum, umarım Gaziantep şehirde mutlu olmuştur ve herkes bu skordan memnun olmuştur. Ama henüz bitmiş bir şey yok. Biz şu an sadece 27 puan topladık. Matematiksel olarak ligde kalabilmek için herhalde bir 10 puana daha ihtiyacımız var. Bu 10 puan aldıktan sonra da diğer maçları da kazanıp toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sergen Yalçın büyük bir hoca"

Cumartesi günü karşılaşacakları Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yeni bir hava kazandığını ifade eden Sumudica, "Sergen Yalçın büyük bir hoca. Kendisi, Beşiktaş'ın yeni hocası ve takımın efsanesi. Türkiye'ye mal olmuş bir isim ve onun gelişi Beşiktaş'ta ambiyans değişikliği yapmıştır. Bu benim için önemli değil. Çünkü sahaya çıktığım zaman rakibimiz kim olursa olsun puan ve puanlar için sahaya çıkarım. Şu anda rakibimiz favori gösteriliyor ama umarım sonuç bizim istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş maçında sistem değiştireceğim"

Takımın önemli oyuncularından Papy Djilobodji'nin cezalı olması nedeniyle Beşiktaş maçında sistem değişikliği yapmak zorunda kalacağını da aktaran Sumudica, "Papy cezalı olsa da maçı 11'e 11 oynayacağız ama ben o maça sistem değiştirerek dörtlü bir savunma ile çıkmayı düşünüyorum. Çünkü önemli bir oyuncum eksik. O bölgede oynayacak oyuncularımın maç eksiği var. O nedenle dörtlü bir savunma ile sistem değiştirerek Beşiktaş maçına çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

"Aldığımız sonuçlar taraftar sayısını arttırıyor"

Gaziantep ekibinin iç sahada oynadığı maçlarda artan taraftar sayısı ile ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Eski takımım Kayserispor'da da yine aynı şekilde ilk başladığımızda taraftar sayımız çok azdı. İlk zamanlar 3 bin kişiye oynuyorduk. Sonrasında aldığımız sonuçların ardından taraftar sayısı artmaya başladı. Burada da aynı şekilde oldu. Aldığımız galibiyetler şehre ve taraftara etki ediyor. Ben bu sonuçları takımıma, taraftarımıza ve şehrimize armağan ediyorum. Umarım bu şekilde bu sene de gelecek sene de devam ederiz ve burada güzel işler başarırız" diye konuştu.