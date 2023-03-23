Market önünden yumurta çalınma anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te, bir şahsın market önünde bulunan yumurta kolilerinden birini çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede bulunan bir marketin önündeki yumurta kolilerini gözüne kestiren bir şahıs, iş yeri sahibinin içeride olmasını fırsat bilerek yumurta çaldı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde önce iş yerinin önünden geçerek keşif yapan şahsın daha sonrasında ise gizlice yanaşarak yumurta çalma anları yer aldı. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.