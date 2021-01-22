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Marketten bebek bezi çalan şahıs yakalandı

Gaziantep’te bir marketten bebek bezi çalıp daha sonra başka bir markete satmaya çalışan şüpheli önce kameralara daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir marketten bebek bezi çalıp daha sonra başka bir markete satmaya çalışan şüpheli önce kameralara daha sonra polise yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 10 koli bebek bezi çalarak bir başka markete satmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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