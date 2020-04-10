Maske ve eldivenler atık kutusunda toplanıyor

Şehitkamil Belediyesi, korona virüs (kovid-19) salgının yayılmasını engellemek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce hijyenik bir ortamda pazar alışverişinin gerçekleştirilmesi için pazar yerlerini dezenfekte eden ve hem pazarcı esnafına hem de pazar alışverişi yapan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtan Şehitkamil Belediyesi, maske ve eldivenlerin evsel atıklarla karışmasını engellemek adına atık kutuları oluşturdu. Pazar yerlerine yerleştirilen atık kutuları sayesinde maske ve eldivenler, insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplanıyor. Kutularda biriktirilen atıklar, 72 saat bekletildikten sonra evsel atık kapsamında değerlendirilerek çöp konteynerlerine bırakılıyor.

Çok teşekkür ediyoruz

Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Habip Aydın, “Şehitkamil Belediyemizden çok memnunuz. Belediyemiz, bizlere pazar alışverişi öncesi eldiven ve maske dağıtıyor. Maske ve eldivenlerin ayrı toplanması için atık kutusu oluşturuldu. Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çok güzel bir uygulama

Pazar alışverişi sonrası uygulamayla ilgili görüş bildiren Gülay Şimşek, “Şehitkamil Belediyemizin bu uygulamasından çok memnun kaldık. Pazara girerken bize ücretsiz maske ve eldiven veriliyor, alışverişimizi yapıyoruz. Pazar yerinden çıkarken de maske ve eldivenleri atık kutusuna atıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.