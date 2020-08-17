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Maskeli mesafesiz yolculuk

Gaziantep’te, 4 kişilik bir ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, motosiklettekilerin maske takmaları gözden kaçmadı.

Gaziantep'te, 4 kişilik bir ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, motosiklettekilerin maske takmaları gözden kaçmadı.


Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklette 2'si çocuk 4 kişi yolculuk etti. Ortaya çıkan görüntü bu kadar da olmaz dedirtti. Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde seyir eden 4 kişilik aile maske takmasına rağmen bir motosiklete binerek sosyal mesafeyi ve canlarını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem alınmaksızın seyrettiği anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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