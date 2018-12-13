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Maskeli ve silahlı şahısların kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde maskeli ve pompalı tüfekli 2 şahsın kuyumcu dükkanını soyduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde maskeli ve pompalı tüfekli 2 şahsın kuyumcu dükkanını soyduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan şahıslar, polislerin başarılı çalışmaları ile 5 saat gibi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde A.K.'ye ait kuyumcu dükkanına giren maskeli ve pompalı tüfekli iki şahıs, soygun girişiminde bulunmuştu. Soygunculara direnen kuyumcu A.K. çekmeceden aldığı tabanca ile şahısları kovalamış, açtığı ateş sonucu yoldan geçen A.D. isimli kadın ayağından vurularak yaralanmıştı. Kar maskeli soyguncuların girişimi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Güvenlik kameralarını inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri başarılı çalışmalar sonucunda 5 saat gibi kısa sürede maskeli şahısların kimliklerini belirleyerek, operasyon düzenledi. Ekipler 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda Y.B. ve M.A.'yı gözaltına aldı.


Öte yandan şahısların iş yerinden 1 adet altın zincir ve 1 adet altın kemeri aldıkları belirlenirken, ikametlerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan 2 adet uzun namlulu tüfek ve bu tüfeklere ait 18 adet dolu fişek, 6 adet eldiven, 2 adet siyah renkli kar maskesi, 1 adet siyah renkli bere, 2 çift erkek ayakkabısı, 4 adet kazak, 1 adet yelek, 1 adet mavi renkli kot pantolon, 1 adet siyah boyunluk, 1 adet kahverengi kemer ile olayda kuyumcudan yağma edilen 133,78 gram ağırlığında altın ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise adli makamlara sevk edildi.

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