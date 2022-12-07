Matbaa, ajans ve reklamcılar GTO'da Buluştu

GTO “14 Nolu Kitap, Kağıt, Matbaa, Gazete, TV, Radyo, Reklam ve Ajanslar Meslek Komitesi” öncülüğünde düzenlenen sektör buluşmasında Matbaa, Ajans ve Reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren GTO üyeleri sektörel istişarelerde bulundu.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların yoğun ilgi gösterdiği GTO Sektör Buluşmasında; matbaa, ajans ve reklamcılık sektöründe yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya başkanlık eden GTO Meclis Üyesi Mustafa Zor "Hepinize zaman ayırıp bu toplantıya katılım sağladığınız için çok teşekkür ederim. Sektörlerimizin sorunlarını ancak belirli aralıklarla bir araya gelerek, konuşarak, çözüm önerileri üreterek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çözebiliriz." şeklinde konuştu.

Meclis Üyeleri Mustafa Zor, Ali Rıfat Uçrak ve Hüseyin Kürşat Anlaroğlu ile Meslek Komite Başkanı Cihan Hüner, Başkan Yardımcısı Naci Çolak, Komite Üyeleri Hulisi Polat ve Eyüp Singeç'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda meslek komite faaliyetleri ile faaliyet planları hakkında bilgi verildi.