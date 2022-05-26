“Mavi Marmara” hukuk bağlamında anlatıldı

Burak Turan ve Kadriye Sınmaz'ın yaptığı "Hukuk Bağlamında Mavi Marmara" Konferansı gerçekleşti.

GAÜN Hukuk Fakültesi Amfi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Mavi Marmara gibi dünyaya mal olmuş olayları gerçek, somut ve yalın haliyle en doğru kişilerden aktarılmasının önemine değindi. Prof. Dr. Esra Siverekli, “Filistin'e insanı yardım götürürken İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara olayının ortaya çıkış şeklinin ve meydana gelme, ortaya çıkma sürecinin tüm dünyaya mal olan kıymetli değerli verdiği mesajların aslında sizlerle paylaşılacağı için sizlerin gerçekten çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Bu etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Uzun vadeli planlar için küçük çalışmalarla başlamak lazım”

Gaziantep İHH Şube Başkanı Tuncay Mengilli, böyle önemli bir etkinliğin Gaziantep Üniversitesinde izlemenin ve gençlerle paylaşılmasının kendisi için bir onur olduğunu ifade etti. Tuncay Mengilli konuşmasında, “Geçen yıl İsrail Gazze'yi vururken tüm dünya gözünü kapattığında, BM koridorlarında İsrail'in yaptıklarını savunmaya ve anlatmaya mümkün değilken, avukat kardeşlerimiz BM'de görevli kardeşlerimiz koridorlarda cep telefonlarıyla insanlara yapılan zulmü göstermeyi ilk defa başardılar. Bu olayın ardından İsrail'e kınama mesajı yayınlandı. Bu çok ciddi bir zaferdi. İsrail'i kınamak için bile cesareti olmayan bir dünya da yaşıyoruz. Buna rağmen Mavi Marmara, İsrail'i kınamak için cesareti olmayanların arasında şahadete koşacak kadar cesaretlilerin bir topluluğuydu. Uzun vadeli planlar için küçük çalışmalarla başlamak lazım. Daha büyük Mavi Marmaralar için kalplerimizi hazırlamak lazım. Bir gün dünyadaki bütün mazlumlar için biz ayakta olmaya niyet edenlerden olalım” dedi.

“Biz bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz”

Bir Gençlik Topluluğu Başkanı Burak Alp Doğan ise “Meslek büyüklerimiz önümüzü açtığı müddetçe, biz bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Eminim bizden sonra gelecek arkadaşlarda devam edecek. Sizden ricamız, kendinizi kendiniz için değil, başkasına yardımcı olmak için bir şeyler yapın. Biz kendi önümüzü süpürürüz ama komşumuzun evinin önünü süpürmeyi düşünmezsek o zaman yine kirli bir mahallenin, kirli bir ev sahibi veya kiracısı oluruz. Hepimizin kiracı olduğu bu dünya da mülk sahibini unutmamayı umuyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası, Av. Burak Turan ve Kadriye Sınmaz'ın yaptığı "Hukuk Bağlamında Mavi Marmara" konulu Konferansa geçildi.