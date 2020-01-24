Mavi Özel Halk Otobüsleri Yeni Sisteme Geçiyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehirde yeni kurulan ve gelişen mahallelerde doğan toplu taşıma ihtiyacı için düğmeye bastı. Yapılan düzenlemelerle sefer sayıları arttırılırken sistem değişikliğine gitti. Bu kapsamda 19 hatta bulunan 184 mavi özel halk otobüsü, sarı özel halk otobüslerinin ardından havuz sistemine geçti. Yeni sistemle birlikte toplu taşıma sistemi daha kaliteli, verimli ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde verilecek. 25 Ocak 2020 Cumartesi gününden itibaren başlayacak sistemle birlikte araçlar ve araç içi ekipmanlar yenilenerek denetimlerin daha düzenli yapılması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentte yeni kurulan ve gelişen mahalleler olan Beykent, Güneykent, İbni Sina, Karataş, Mavikent, Bülbülzade, Yeditepe, Beştepe, Şirinevler, Seyrantepe, Perilikaya, Göktürk, Ertuğrul Gazi ve Kuzeyşehir'in toplu taşıma ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni hatlar oluşturdu, mevcut hatlar revize etti. Kurulan bu hatlarla şehir içi trafiğinin rahatlaması sağlanacak.

Yeni düzenlenecek hatlar

Büyükşehir'in yaptığı düzenlemeyle mavi halk otobüsleri hatlarının güzergahları şöyle şekillendi:

1 Nolu Hat; Otogar- Sanayi. 2 Nolu Hat; Otogar- Yeditepe. 3 Nolu Hat Gazikent- Mavikent. 4 Nolu Hat; Gazikent- Yeditepe. 5 Nolu Hat; Gazikent- İnönü Caddesi. 6 Nolu Hat Otogar- Çocuk Hastanesi. 7 Nolu Hat; Otogar-Mezarlık. 8 Nolu Hat; Karacaahmet Şehitkamil Nikah Salonu- Karataş2. 9 Nolu Hat; Otogar - Yeni Adliye- Karataş2. 10 Nolu Hat; Otogar- Karşıyaka- Karataş2. 11 Nolu Hat; Otogar- Kayaönü- Karataş 2. 12 Nolu Hat; Serinevler- Karataş 1. 13 Nolu Hat; Üçoklar- Tugay. 14 Nolu Hat; Düztepe- Karataş 2. 15 Nolu Hat; Üçoklar- Mezarlık. 16 Nolu Hat; Karataş- Üniversite- Otogar. 17 Nolu Hat; Beykent Toki- Karataş1 ve 2. 18 Nolu Hat; 60. Yıl Mahallesi- GATEM. 19 Nolu Hat; Girne Mahallesi- Balıklı Parkı."