Mavikent 5'inci etap hak sahiplerine müjde

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mavikent 5'inci etap konutlarının asfaltlama çalışmalarına başladı.

Şahinbey Belediyesi ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarını tüm hızı ile sürdürürken, dar gelirli vatandaşlar için yaptırdığı Mavikent 5'inci etap için asfalt çalışmalarına da başladı. Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent 5'inci Etap konutlarında asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Baharın gelişiyle birlikte asfalt sezonunu açtık. Asfaltlama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mavikent 5'inci etap konutlarımızın bağlantılı yollarının asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde buradaki asfalt çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Şahinbey İlçesi hızlı büyüyen bir bölge bu anlamda yol açma ve asfaltlama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Artık vatandaş gitsin evini yapsın asfalt sonradan gelsin anlayışı bizim hizmet anlayışımızda yok. Önce yol açma ve asfalt çalışmaları yapılıyor vatandaş daha sonra evini inşa ediyor. Böylelikle biz vatandaşın önünden giderek kendisi evini yapmadan hizmeti ayağına getirmiş oluyoruz. Günde yaklaşık bin tonun üzerinde asfalt döküyoruz. Asfalt çalışmalarımızı hızla sürdürerek, Şahinbey'de yeni açılan yolların ve mahallelerin asfaltlama çalışmalarını da gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.