Mavikent sosyal donatı alanlarında sona doğru

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'ne yaptırılan sosyal donatı alanlarının inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde Şahinbey İlçesi'ne kazandırılan Mavikent Mahallesi'nin gelişimi hızla devam ediyor. Cami, okul, park gibi ihtiyaçların karşılanmasının ardından sosyal donatı alanlarının, yapım çalışmaları hızla sürmeye devam ediyor. Mavikent Mahallesi'ne yaptırılan düğün salonu ve diğer sosyal donatı alanlarının inşaat çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Mavikent mahallemiz hızla gelişiyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nin hızla geliştiğine dikkati çekerek, “Mavikent Mahallemiz bizim dönemimizde kurduğumuz ve her şeyi ile yakından ilgilendiğimiz bir mahallemiz. Okulları, konutları, camisi, çarşısı, kapalı pazaryeri ve sanayi sitesiyle modern bir yaşam alanı. Şimdi de düğün salonu, sağlık ocağı, sağlık merkezi, 112 acil merkezi, ticari alanlar ve altında da kapalı otopark olmak üzere yeni bir sosyal donatı alanı yapıyoruz. İnşaat çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.