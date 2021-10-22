Mavikent'e dev tesis

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için 5 bin'e yakın konut yaparak vatandaşların hayallerini gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

“İki ay içerisinde tamamlayacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Mavikent Mahallesi'ne modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Mavikent Mahallemize yeni bir tesis kazandırıyoruz. Tesisimiz çok fonksiyonlu bir tesis. Üst katında çocuklarımızın rahatça ders çalışabileceği kütüphane, onun alt katında bay-bayan spor salonlarımız olacak. Onun altında özellikle buradaki hanım kardeşlerimizin çalışma imkânına sahip olabileceği atölyeler olacak. Giriş bölümünde ise yine bu bölgeye hitap edecek tanzim satış mağazamız ve bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak iş yerleri olacak. Tesisimiz tamamlanmak üzere inşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah burayı iki ay içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.