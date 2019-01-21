Mayda, Şahinbey Belediyesi meclis üyeliğine aday

Gaziantepli Avukat Ahmet Mayda, MHP'den Şahinbey Belediyesi meclis üyeliği için aday adaylığına başvuru yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi yaklaşırken, partilerde aday adaylık için başvurular devam ediyor. Genç Avukat Ahmet Mayda, MHP'den Şahinbey Belediyesi meclis üyeliği için aday adaylığı başvurunu yaptı.

“Hayallerimdeki Şahinbey için bende varım”

Adaylık sonrası açıklamalarda bulunan Mayda, “Cumhur İttifakını daha da çok büyütmek için ve şehrimize hizmet etmek için geliyoruz. Gençlerin sesi olmak için çalışacağız. Bunun için 31 Mart'ta herkesi elini vicdanına koyarak MHP'ye oy vermelerine davet ediyorum. Hayallerimdeki Şahinbey için ben de varım” dedi.

Avukat Ahmet Mayda kimdir?

Avukat Ahmet Mayda, 1982 Gaziantep doğumlu. Lise öğrenimini Gaziantep Yavuz Sultan Selim Lisesinden tamamladıktan sonra, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2014 yılından bu yana Gaziantep Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. Öz Elbeyliler Derneği Gaziantep Şubesinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Barosunda Hayvan Hakları Komisyonu üyesidir.