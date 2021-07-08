MEB ve GSO'dan mesleki eğitim alanında iş birliği çalıştayı

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında İletişim ve Görünürlük Stratejisi Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, MEB ve GSO mesleki eğitim uzmanları katıldı. Proje kapsamında MEB ve GSO iş birliğinde Türk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik mesleki eğitim ve istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

“Çalışmalarımızla hem gençlerimizin hem de sektörlerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) hakkında katılımcılara bilgi verdi. GSO tarafından hayata geçirilen projelerle gençlerin ara eleman değil aranan eleman olmalarını amaçladıklarını kaydeden Sağım, “GSO-MEM'de şu ana kadar 8 bin kişiye mesleki eğitim verdik. Bunun yanı sıra yüzlerce kursiyerin istihdamını sağladık. GASİMEP ile de 9'uncu sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi (MEBET) ile seçilen öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile ikili mesleki eğitim sistemi sayesinde öğrencilerin hem işletmede meslek öğrenmelerini hem de lise eğitimlerini tamamlayarak diploma almalarını sağlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında meslek edindirmek ve işletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere Mükemmeliyet Merkezleri İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gaziantep'e özgü projeler üzerinde birlikte yapacağımız çalışmalarla hem gençlerimizin hem de sektörlerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Vermiş oldukları desteklerden ve iş birliklerinden ötürü Milli Eğitim Bakanlığımıza, toplantımıza katılan Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve uzmanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerimize kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanmasını amaçlıyoruz”

Mesleki eğitimin bölge sanayisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de, konuşmasında mesleki eğitimin önemine işaret ederek, “Projemiz kapsamında gençlerimize kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanmasını amaçlıyor; eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi ve mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz. Mesleki eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi, 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, okulların mesleki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi amacıyla ekipman alımı ve atölye kurulumları, GKAS ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere yönelik Öğrenci Destek Paketleri şeklindedir. Bunlarla farkındalık ve görünürlük oluşturulup, yürütülen iletişim faaliyetleri ile de eğitime erişim, ev ziyaretleri ve sosyal uyuma yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin verdiğimiz desteklerle birlikte eğitimlerini almalarını, mezun olduktan sonra iş birliği yaptığımız işletmelerde kalmalarını istiyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası'nın yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin Gaziantep ve bölgedeki gençlerin nitelik kazanmaları ve istihdam edilmeleri noktasında önem taşıdığını söyleyen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, Gaziantep Sanayi Odası ile mesleki eğitim konusunda yaptıkları ve ilerleyen süreçte yapacakları ortak çalışmalarla iş birliği sürecini devam ettireceklerinin altını çizdi.

Toplantı mesleki eğitim uzmanlarının sunumları ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.