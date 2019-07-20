Meclis üyeleri belediyenin hizmetlerini yakından gördü

Meclis üyeleri İslam Bilim Tarih Müzesi, Sosyal Market, Hoş Geldin Bebek, kentsel dönüşüm çalışmaları, Özdemirbey Caddesi, Çamlıca Konutları, Şehreküstü Konakları, Şıh Meydanı, Millet Kırathanesi, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Perilikaya ve Yeşilvadi konutları, 1 Milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük parkı Yeşilvadi Millet Bahçesi, Mavikent Konutları, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi, bölgenin en büyüğü olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ni gezdiler.

Gezi'nin son durağı olan Şelale Park'ta Mehmet Tahmazoğlu çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş'ın da katıldığı toplantıda Cemal Baş, Şahinbey Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

“Gönül belediyeciliği projelerimize devam edeceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni dönemde insana dokunan projelerin daha da fazla olacağını ifade ederek, “Yeni dönemde meclis üyelerimiz ile birlikte daha çok insana dokunan projeler üzerinde çalışacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız gönül belediyeciliğini yeni projelerle arttırarak devam ettireceğiz. Bu konuda meclis üyelerimizin fikirlerine ve desteklerine çok önem veriyoruz. Bu güne kadar birlikte yaptığımız projelere yenisini ekleyerek vatandaşa dokunan projeler yaparak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra meclis üyeleriyle yeni dönemde yapılması düşünülen projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

“Şahinbey'imize daha güzel hizmetler yapacağız”

Şahinbey Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hamit Kiraz, AK Parti hükumeti ile birlikte Şahinbey'de çok önemli hizmetler yapıldığını belirterek, “Şahinbey ilçesi uzun yıllardır bu hizmetlere susamış bir ilçemizdi. Bu büyük hizmetleri AK Parti'nin ve Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte kentsel dönüşüm alanları, sosyal tesisler, parklar ve hatta 1 milyon 700 bin metrekare alana sahip olan Yeşilvadi Millet Bahçesi, Şahinbey ilçemizde bulunuyor. Akkent'te bulunan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi nikah salonları, kültür ve sanat etkinliklerinin yapılabilmesi adına çok güzel bir yapıt oldu. Yeni dönemde Şahinbey Belediye Başkanımız ile birlikte daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnsana dokunan hizmetler yapılmış”

Şahinbey Belediyesi MHP Meclis Üyesi Memik Since, belediyenin çalışmalarını bire bir görerek bilgi sahibi olduklarını belirterek, “Öncelikle bize bu geziyi organize eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyeliğinde ilk dönemim, bizim de bilgi eksikliklerimiz ve bilmediğimiz çok şey vardı. Ancak bu geziyle bu eksiklerimizi tamamlama şansı bulduk. Belediyemizin ne kadar insana dokunan, ne kadar şefkatli eli olduğunu bire bir görme imkanına sahip olduk. Vatandaşlarımıza bu bilgileri yayma açısından, gezinin bize artısı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Çok önemli restorasyon çalışmaları yapıldı”

Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Türk, restorasyon çalışmalarına çok emek verildiğini belirterek, “Gaziantep'in eski yapılarının yeniden restore edilerek kazandırılması şehrimiz için çok önemli. Turistlerin şehrimize geldiğinde eski tarihini tanıtmak şehrimiz ve kültürümüz için güzel şeylerdir. Benim ikinci dönem meclis üyeliğim. Restorasyon çalışmalarında verilen emekleri biliyorum. Birçok sorun yaşandı ama ekip çok iyi çalıştı. Mehmet Tahmazoğlu'nu ve ekibini bu konuda tebrik ediyorum. Bunun dışında yapılan parklar ve yollar var. Biz muhalefet parti meclis üyeleri olarak olumlu olan her şeyin altına imzamızı atacağız. Yanlış olan şeylerde de yorumlarımızı yapacağız. Mehmet Tahmazoğlu'nun da bunları dikkate alacağına inanıyorum. Çünkü olumlu eleştiriler başarıya götürür" diye konuştu.