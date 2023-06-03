Meclis Üyeleri, D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi

T. Şehitkamil Sahnesi'ni gezerek inceledi. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Meclis Üyelerini yapıya ilişkin bilgilendirdi.

Periyodik olarak Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri ile proje incelemeleri yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak yapımında sona gelinen D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni Meclis Üyeleri ile birlikte gezdi. Gaziantep'in, ‘yaşanabilir kentler' sıralamasında yükselmesine yönelik çalıştıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının içerisinde; tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunduğu bilgini verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapının önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Yapılan incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, yapıyla ilgili gözlemlerini anlattılar.

Şehrimize kazandırılmış en güzel yapılardan

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ayşe Gül Oku, “D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin şehrimize kazandırılmış en güzel yapılardan birisi olduğunu düşünüyorum. Başkanımıza ve ekibine, çok teşekkür etmek lazım. Emeklerine, ellerine sağlık. Sahne yapısı, sahnenin amfi şeklinde oluşu, içerideki dizayn, her şekliyle küçük detaylarına kadar düşünülmüş. Bunlar dikkatimi çekti. Estetik bir anlayış çok kıvrak bir zeka” dedi.

Türkiye'ye örnek olabilecek

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Esma Özkara, “Gerçekten çok emek sarf edilmiş, nitelikli bir mimarisi var ve Türkiye'ye örnek olabilecek bir sahne olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kütüphanenin; gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğimize bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel” şeklinde konuştu.

Çok nitelikli, çok donanımlı sanat eseri

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Hülya Kılıç, “Gaziantep'e kazandırılmış çok nitelikli, çok donanımlı sanat eseri. Türkiye'de ilk olacağına inandığım bir eser. Ben Rıdvan Başkanımın şahsında çalışma arkadaşlarına, Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kayda değer bir eser, sanat eseri olmuş diyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'imize hayırlı olsun

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Mehmet Okyay, “Böyle bir eseri, çok güzel bir eseri Gaziantep'e kazandırdığından dolayı Rıdvan Başkanı ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Gezdik; fonksiyonları çok güzel, imalatlar çok güzel. Gerçekten kısa zamanda böyle bir eserin ortaya çıkması büyük bir olay. Başta Başkanımız olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ben, Gaziantep'imize hayırlı olsun, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İhtiyacı olan bir hizmetti

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Özlem Olgunus, “Şehrimize katkı sağladığı için öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanıma ve ekibi Değerli Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan bir hizmetti ve hakikaten sanatın eksikliği olan bir şehir olduğunu düşünmeye başlamıştım ki tam Şehitkamil yetişti ve harika bir hizmet yaptı. İnşallah devamı gelir. Çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Kentin böyle bir merkeze ihtiyacı vardı

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu, “Şu anda bizim de içinde imzamız olduğu bir merkezi geziyoruz. Yapılan iş, emek çok. Ellerine sağlık. Güzel bir işlem olmuş. Kentin böyle bir merkeze ihtiyacı vardı. Bunu da sağlayan ekibe ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yapılan hizmete ve verilen emeğe teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Halkımızın başarıyla kullanacağı bir alan olmuş” açıklamasında bulundu.

Sanata ve sanatçıya bu kadar değer ve önem verdikleri için

Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Mutlu Orhan, “Sanata ve sanatçıya bu kadar değer ve önem verdikleri için bu güzel şehrimize, bu güzel eseri başladıkları için mücadele verdikleri için Sayın Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu Bey'e, yönetimine, Meclis Üyesi arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kaydetti.