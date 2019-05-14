Meclis üyelerine teşekkür plaketi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önceki dönemde görev alan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediyesi meclis üyeliğine yeniden seçilen 53 meclis üyesine, teşekkür plaketi verdi. Başkan Şahin, “Kimseyi kimseden ayırt etmeden, şu partiden, bu ilçeden, o köyden demeden, adaletli hizmet dağıtan yönetici olacağız” dedi.

Özel bir otelde düzenlenen iftar programında meclis üyeleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, meclisin zor dönemde şehrin geleceği adına taş üzerine taş koymak amacıyla önemli kararlar aldığını belirtti. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olduğunu hatırlatan Başkan Fatma Şahin, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de idrak edeceğimiz Ramazan ayı, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayıdır. ‘Veren elin alan elden üstün' olduğunu gösteren, ‘komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' anlayışının yaygınlaştığı önemli bir aydayız. Ramazan ayında kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik var. Bu ayda bir taraftan oruç tutuyoruz açlığı ve yoksulluğu en derinden hissediyoruz, bir taraftan zenginle fakiri buluşturuyor, sosyal adaleti sosyal barışı sağlıyoruz. Dünyada, yoksulluk, kişi başına düşen milli gelir, 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen binlerce çocuk var. Bizim coğrafya ise, son 5 yılda kadın ve çocuklar başta olmak üzere yokluğun ve yoksulluğun hissedildiği, göçün, savaşın ve göz yaşın ne kadar ağır bir bedeli olduğuna şahitlik etti. Bu ayların kıymetini bilmemiz ve daha çok bir araya gelmemiz, daha çok yardımda bulunmamız gerekiyor. Ramazan ayı aynı zamanda bir mektep, bir okuldur, yalnızca insanın midesini doyurması yetmiyor, ruhuyla da manevi dünyasıyla da mutluluğa ermesi gerekiyor. Yaradılışa uygun bir şekilde kötülüğe karşı, iyilik yapıp, sana yapılmasını istemediklerini sen de başkasına yapmazsan bu anlayışı güçlü bir şekilde uygularsan o da ruhu besliyor. Güzelliği, iyiliği, kardeşliği artırdığın zaman maneviyat besleniyor. 11 ayın sultanını, tüm aylara yaymamız gerekiyor" dedi.

"Makamla sınav en önemli sınavdır"

Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Makamla sınav, en önemli sınavlardan bir tanesidir. Hepimiz insanlar için doğru işler yapmamız, hayır duaları alarak makamları bırakmamız gerekiyor. Hayat çok kısa, ömür bitiyor, makam gelip geçiyor, her şey bitiyor. Ramazanın ruhuna uygun hareket ettiğin zaman arkanda eserler bırakıyorsun, hayır duası bırakıyorsun. Büyük bir sınavdan geçiyorsun bunun gereğini yapmazsan bunun bedeli çok ağır. Hem bu dünya da hem de öbür dünyada bunun hesabını vermek zorlaşır. Çok zor bir dönemde zor icraatları birlikte yaptık. Ben sizlere güveniyorum çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. ‘Bismillah' diyerek yola çıktığımız yeni arkadaşlarımız var. Safları sıkılaştırarak, birbirimize hayırla yaklaşıp, memleketin bizden istediği işleri yapmamız lazım. Toplumun güvenine layık olmamız lazım. ‘Halka hizmet hakka hizmet', ‘Yaradanı severiz yaradandan ötürü' anlayışı, kimseyi kimseden ayırt etmeden, şu partiden, bu ilçeden, o köyden demeden, herkesin eşref-i mahlukat olarak doğan birinci sınıf insan olduğunu unutmadan, her şeyi adaletli bir şekilde dağıtan yönetici olmamızı emrediyor. İşi ehline vermek ve adaletli olmak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Ölçüyü ve rotayı iyi belirlemek gerekiyor" dedi.

Plaket alan meclis üyeleri

Konuşmanın ardından, Mehmet İhsan Tahmazoğlu, Muhammed Rıdvan Fadıloğlu, Hacı Fevzi Akdoğan, Kemal Vural, M. Kemal Sakaroğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet Özdemir, Nuh Kocaslan, Mehmet Sait Kılıç, Osman Toprak, Mustafa Doktoroğlu, Mehmet Enver Özer, Veysi Tekin, Veli Bulut, Ali Korkmaz, Nurettin Zirek, Ömer Çelik, Mehmet Ali Polat, Şıh Mehmet Türk, Hasan Bal, Mustafa Gökkaya, Filiz Üzücü, Cuma Güzel, Mehmet Kesik, İbrahim Çobanoğlu, Nihat Aydıngüler, Mehmet Okyay, Bekir Aksoy, Ahmet İnal, Birol Ülger, Gülhan Dinç, Mahmut Demirel, Hasan Türk, M. Murat Özgüler, Mustafa Dinçoğlu, Mehmet Sucu, Ayşe Teymur, Süleyman Çiçek, İbrahim Şahin, Eyyup Eruslu, Mehmet Ali Çiftçi, Yusuf Taşdemir, Reslan Özer, Ümmü Gülsüm Avcı, Mehmet Alpaslan Gökçek, Şükrü Kurt, Cuma Altınbaş, Veysel Akbağ, Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Ahmet Kılıç, Galip İnal, Salih Uygur ve Latif Karadağ'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.