MediaMarkt'tan 10 bin fidanlık Hatıra Ormanı

MediaMarkt, TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasına 10 bin fidan bağışlayarak Hatıra Ormanı'nı oluşturdu.

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, teknolojik ürünleri kullanıcıları ile buluşturmaya devam ederken 'Daha İyiye' vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren MediaMarkt, bu alandaki projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, ülkemizi daha fazla ağaçlandırmak için TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturan MediaMarkt; alışveriş sonrası kendilerine e-posta ile iletilen memnuniyet anketini doldurarak MediaMarkt Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasına katkıda bulunan müşterileriyle birlikte, sürdürebilir bir geleceğe adım atmayı destekliyor.

Sunduğu ürünlerle müşterilerinin yaşamını iyileştirmeyi hedefleyen şirket, daha yaşanabilir bir dünya için ilerleyen dönemde de projelerini hayata geçirmeye devam edeceği bilgisi paylaştı.