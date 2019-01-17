Medical Park Gaziantep Hastanesi güçlü kadrosunu genişletiyor

Dr. Ahmet Türkoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesine sahip olan hastane, sağlıkta kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Doç. Dr. Ahmet Türkoğlu kimdir

21 Şubat 1979 tarihinde Ağrı'da doğan Doç. Dr. Ahmet Türkoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Türkoğlu, Uzmanlığını ilk görev yeri olan Fırat Üniversitesinde yaptı. Daha sonra Erciş Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi'nde Genel Cerrah olarak üstün başarılar gerçekleştirdi.

Aynı zamanda İstanbul'da organ nakli eğitimi de alan Türkoğlu'nun uzmanlık alanları obezite cerrahisi, onkolojik cerrahi, ileri laparoskopi deneyimi, mide kanserleri, karaciğer ve böbrek nakli, fıtık ameliyatları, hepato-pankreato-biliyer cerrahi, pankreas kanserleri ve peptik ülser perforasyonu.