Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde 11 Mart Dünya Böbrek Günü'ne dikkat çekildi

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde 11 Mart Dünya Böbrek Günü'nde böbrek sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal liderliğinde hastane misafirlerine ve çalışanlarına “Az Tuz, Bol Su, Çok Egzersiz” sloganlı su dağıtımı gerçekleştirildi.

Misafirlerin ve çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Uzm. Dr. Büyükbakkal soruları da yanıtladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal yaptığı açıklamada, ‘'Dünyada Böbrek hastalığının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü 'Dünya Böbrek Günü' olarak kutlanmaktadır. Dünya Böbrek Gününün bu yıl ki teması ise Böbrek hastalığı ile daha iyi yaşamdır. Böbrekleri korumak için yeteri kadar su içilmeli, böbreğe zarar veren tıbbi ilaçlardan, bitkisel ürünlerden ve sigara içiminden kaçınılmalıdır. Ayrıca Böbrek yetmezliğine neden olabilen diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için diyete uyulmalı, tuz kısıtlanmalı ve doktor önerisi doğrultusunda ilaçları düzenli kullanılmalıdır. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak Dünya Böbrek Gününde hastalarımıza bol su içmelerini, az tuz kullanmalarını ve egzersiz yapmalarını hatırlatıp su dağıttık. Böbrek hastalarının daha iyi bir yaşama ulaşması için Nefroloji Polikliniğimize bekliyoruz.'' dedi.