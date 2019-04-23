Medical Park Gaziantep hastanesinde geleneksel sokak oyunları şenliği

Tüm çocukların davetli olduğu etkinlikte, eski günleri hatırlatan sokak oyunları oynandı. İp atlama, topaç, bilye, hulahop ve sek sek gibi geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklara pamuk şeker ve hamburger ikram edildi. Çocuk Şarkıları eşliğinde sokak oyunlarına doyan minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında Medical Park Gaziantep Hastanesinde doyasıya eğlendi.