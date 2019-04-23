İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Medical Park Gaziantep hastanesinde geleneksel sokak oyunları şenliği

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastane terasında geleneksel sokak oyunları alanı kurarak kutladı.


Tüm çocukların davetli olduğu etkinlikte, eski günleri hatırlatan sokak oyunları oynandı. İp atlama, topaç, bilye, hulahop ve sek sek gibi geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklara pamuk şeker ve hamburger ikram edildi. Çocuk Şarkıları eşliğinde sokak oyunlarına doyan minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında Medical Park Gaziantep Hastanesinde doyasıya eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.