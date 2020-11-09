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Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde organ bağışı standı

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde 3 ile 9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası sebebiyle stand kuruldu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde 3 ile 9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası sebebiyle stand kuruldu.


Organ ve Doku Nakil Koordinatörü, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Yıldız liderliğinde organ bağışı bilincini arttırmak amacıyla bilgilendirme ve organ bağışı standı çalışanlar ve misafirler tarafından oldukça ilgi gördü.


Medical Park Gaziantep Hastanesi lobi giriş alanında kurulan standta, hastane Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Yıldız ile ekibi, hasta, hasta yakınları ve çalışanlara broşür dağıtarak, organ bağışı hakkında bilgiler verdi.


Standı ziyaret ederek bağışta bulunmak isteyen gönüllülere ise, Hastane Organ Bağış Birimi tarafından form doldurularak bağış kartı verildi. Bağışta bulunmak isteyenlerin aileleri ve yakın çevrelerini bilgilendirmeleri gerektiğinin özellikle altını çizen Organ ve Doku Nakil Koordinatörü, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Yıldız, bu bilgilendirmenin beyin ölümünden sonra gerçekleşecek görüşmede karar verme sürecini etkilemesi açısından yararlı olacağını kaydederek, ‘'Hastanemizde organ bağışına yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz devam etmekte, bu kapsamda Organ Bağışı Haftası sebebi ile bu hafta içinde 65 organ bağışçısına ulaşma imkanı yakaladık, mutluyuz ve gururluyuz. Bu sayının en kısa sürede artmasını diliyorum” diye konuştu.

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