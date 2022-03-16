Medıcal Park Gaziantep'e organ nakli teşekkürü

Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne organ nakli sürecindeki başarılı organizasyonlar ve çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Teşekkür Belgesi' sunuldu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin adına takdim edilen belgede, “2021 yılında yapmış olduğunuz kadaverik donör organizasyonları ile organ nakli bekleyen hastalara umut olduğunuz için hastaneniz yönetimine, yoğun bakım personeline ve organ nakli koordinatörlerine teşekkür ederek, başarılarınızın devamını dilerim” ifadeleri kullanıldı.

“Tüm ekibimizi kutluyorum”

Hastaneye teşekkür belgesi sunulmasını değerlendiren Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ‘'Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak sağlıkta hızlı bir ivme yakaladık ve yatırımlarımız artarak devam ediyor. TÜSKA tarafından 2018 yılında ilk kez akredite edilen Medical Park Gaziantep Hastanesi, TÜSKA Akreditasyon süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan Akreditasyon Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla yeniden akredite edildi. Bu sayede Türkiye'de Reakredite olan ilk hastane oldu. Medical Park Gaziantep Hastanesi geçmişte beş adet olan kalite tescil belgelerinin sayısı bu yıl sekize yükseltti. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve ISO 10002, 14001, 50001, 9001, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Sıfır Atık Belgesi, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri ile kalitemizi tescillendirdik. Gamma Knife Birimi, 7/24 Hizmet veren İnme Merkezi, Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi, Radyo Aktif İyot Tedavi Odaları, Vertigo'da ileri tanı imkanı sağlayan Denge Merkezi, TrueBeam cihazı, Pet CT, 640 CT gibi ileri düzey teknolojilerle halkımızın Gaziantep'te tedavi olması için tüm gayretimizle çaba sarf ediyoruz. Şehrimize ve bölgemize kaliteli ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunmayı kendimize ilke edindik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bunun yanında başarılı çalışmaları sebebiyle Organ nakil ekibimiz ile birlikte bu tür organizasyonlarda emeği geçen tüm ekibimiz güzel işlere imza attı. Tüm ekibimizi kutluyor, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Tekin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.