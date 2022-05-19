Medıcal Park Gaziantep'te hemşirelerden 19 Mayıs düeti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde çalışanların ve misafirlerin katılımı ile coşkuyla kutlandı.

İlk olarak Onkoloji Ünitesi'nde Kemoterapi tedavisi gören hastalarla Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Onkoloji ve Check up Koordinatörü Dr. Erdoğan Demiroğlu'nun katılımı ile onkolojik tedavi gören hastaların 19 Mayıs bayramını kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören hastalar bayramların bayram coşkusuyla kutlanmasından ötürü memnuniyetlerini dile getirip yöneticilere teşekkür ettiler.

Hastanenin lobisinde gerçekleştirilen diğer etkinlikte ise hastanede görev yapan hemşireler R. Ezgi Güçer ile Mustafa İlhan, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla canlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. 19 Mayıs'ta fark yaratarak misafirlere hoş bir ambiyans yaşatan hemşirelerin şarkılarına çalışanlar ve misafirler bayraklarla eşlik ettiler.

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin'in söz aldığı etkinlikte, bu yıl da her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, genç hemşireleri başarılarından dolayı tebrik etti.