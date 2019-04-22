Medical Park Gaziantep'ten kalp sağlığı standı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle Sanko Park AVM'de 2 gün boyunca stant kurdu.

Medical Park'ta Gaziantep Hastanesi'nde tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada kalp damar hastalıkları nedeniyle bilgilendirme standı kuruldu. Özellikle son yıllarda kalp damar hastalıklarını tetikleyen sigara, sağlıksız yaşam tarzı gibi risk faktörlerinin yaygınlaşması önlemek amacıyla kurulan stantta Kardiyoloji Uzm. Dr. Erhan Yazıcı ile standa gelen misafirlerin sorularını yanıtladı. Hemşire yardımıyla gelen misafirlerin tansiyon, şeker ve pulse oksimetre ölçümü yapıldı.

Etkinlik sırasında standımızı ziyaret edenlere kalp sağlığı hakkında bilgilendirme broşürü ve küçük hediyeler dağıtıldı.