Medical Park Hastanesi doktoru Avrupa Onkoloji Kongresinde başkanlık yapacak

Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, 22. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Kongresi'ne konuşmacı olarak davet edildi.

1 Eylül 2020 tarihinden bu yana Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, 23-25 Ekim 2021'de Prag'ta düzenlenecek olan “22. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Kongresi”ne (ESGO 2021) davet edildi.

22. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Kongresi'ne davet edilen Prof. Dr. Meydanlı, ESGO 2021'de “Jinekolojik Sarkomlar” adlı oturumda hem Oturum Başkanı hem de konuşmacı olarak yer alacaktır. Türkiye'den toplam 3 konuşmacının davet edildiği bu kongrede, Türk konuşmacılardan birisinin Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden olması hakkında açıklama yapan Genel Koordinatör Hayrullah Kubba , “ Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde görev yapan hekimlerimizden Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı'nın ülkemizi uluslararası camiada temsil etmesi bizim için oldukça gurur ve onur verici bir durumdur. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Meydanlı son yıllarda yayınladığı çok sayıda uluslararası makale ile dikkat çeken bir bilim insanıdır. Ayrıca Prof. Dr. Meydanlı, Kasım 2019'da Atina'da düzenlenen 21. Avrupa Jinekolojik Kongresi'nde de konuşmacı olarak yer alan bir hekimdir. Medical Park Gaziantep ailesi olarak Prof. Dr. Meydanlı'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz'' diye konuştu.