Medical Park'ta hastalarla görüntülü görüşme başladı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, hastaların evlerinden online şekilde hekimleri ile görüntülü görüşme olanağı sağlayan hizmeti olan ‘Online Görüşme ile Hekimin Yanında' uygulanmaya başladığını söyledi.

Kubba, Korona virüs Pandemisi nedeniyle ülkemizde alınan önlemlerden biri olan sosyal izolasyon sürecinde hastaneye gelemeyen vatandaşların bulunduğunu, 65 yaş üzerindeki hastalar ile, Kronik böbrek, akciğer hastaları, hipertansiyonu olanlar ve gebeler dahil olmak üzere tüm vatandaşların hastaneye gelmeden sağlık hizmeti almak istediğini kaydetti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Kubba, “Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzerindeki kişilerin evde kalmasına yönelik genelgesine ve alınması gereken tüm tedbirlere uyulması gerekmektedir. Ülke olarak hep birlikte kazanmayı arzu ettiğimiz bu mücadelede, geçerli olan kurallar son derece önemlidir. Sağlığın Amirallerinden biri olan Medical Park Hastaneler Grubu, bu bağlamda, hastalarımızın evlerinden online şekilde hekimleri ile görüntülü görüşme olanağı sağlayan hizmeti olan ‘'Online Görüşme ile Hekimin Yanında‘' Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde de uygulanmaya başlamıştır. Pandemi sürecinde hastalarımızın artan ihtiyaçları neticesinde, sınırları kaldırarak bu sistemi hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Online Görüşme ile hastalar evlerinden çıkmadan tek tuşla tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi ve takiplerini de güvenli bir şekilde yaptırabilmektedir. Bu uygulama ile Kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin tedavilerini sürekliliğini sorunsuz biçimde gerçekleştirerek ‘'Herkesin İçin Sağlık'' ilkemizi ülke genelinde uygulamak temel gayemizdir'' şeklinde konuştu.

“Hekimlerimizle 4 adımda kolayca görüntülü görüşün”

Hayrullah Kubba, Online Görüntülü Doktor Görüşmesi hizmeti için gereken başvurunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşarak, “Hastalarımız Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin çağrı merkezinden ya da web sitesinden görüntülü görüşme randevusu alabilir. Gelen SMS'te yer alan linke tıklayarak randevu taleplerini teyit ederek, linkte yer alan görüntülü aramanın gerçekleştirileceği Video Klinik uygulamasını cihazlarına kolaylıkla indirebilirler. Randevu saati gelen hastamızı ise doktorumuz arayacaktır. Hastalarımız hastanemize gelmeye gerek kalmadan evlerinden Medical Park Gaziantep hekimlerine ulaşabilir, sağlık sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetimizden faydalanabilir'' diye konuştu.