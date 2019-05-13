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Medical Park'tan engelli empati alanı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak için Anneler Parkı ‘’Engelli Empati Alanı’’ kurdu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak için Anneler Parkı ‘'Engelli Empati Alanı'' kurdu.


Medical Park Gazinatep Hastanesi, engellilerin yaşamlarında zorladıkları tüm süreçleri anlatmak için Engelliler haftası sebebiyle kurduğu Empati Alanında Gazianteplilere unutulmayacak bir deneyim yaşattı. Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı olan Anneler Parkında kurulan empati parkurunda, görme ve bedensel engelli bireyleri daha iyi anlamak için vatandaşlar tekerlekli sandalye ve gözleri bağlı bir şekilde parkurda yürümeye çalıştı. Parkurda görme ve bedensel engelli öğrencileri ve vatandaşları daha iyi anlamak için tekerlekli sandalye ile yürüme engellileri, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için ise gözleri bağlı bir şekilde parkurda yürümeye çalıştılar.


Empati Parkurunu tamamlayanlar duygu ve düşüncelerini dile getirip engellilerin yaşadıkları zorlukları bu parkurda daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

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