Medical Park'tan onkolojik hastalara özel akıllı ağrı kesiciler ve tedavi odaları

Dr. Füsun Kökçü, Dünya Kanser Günü vesilesi ile bilgilendirmede bulundu.

Dr. Füsun Kökçü, Dünya Kanser Günü vesilesi ile bilgilendirmede bulundu. Doç. Dr. Füsun Kökçü, “Kanser rahatsızlığı getirdiği sağlık probleminin yanı sıra ekonomik ve psikolojik yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünyada her yıl kansere bağlı ölümlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda ileri evre Onkolojik hastalıklarda yaygın görülen en ciddi durum olarak karşımıza kemik metastazlarına bağlı kemik ağrıları çıkmaktadır. Metastatik kemik hastalığının yüzde 80'i Meme, Prostat ve Akciğer kanserlerinde görülmektedir. Bu hastaların yüzde 90'ında ağrılar dayanılmaz boyutlarda olması sebebiyle kişinin yaşam kalitesini etkiler düzeydedir. Omurga, pelvis, kaburgalar, kollar ve bacaklarda en sık metastaz görülen bölgelerdir. Onkolojik hastalıklara bağlı kemik ağrısının tedavisinde dünyada en son geliştirilen teknoloji olan akıllı ağrı kesiciler ile hastanın hem ağrısının kesilmesi hem de hastalıklı bölgenin tedavisi Nükleer Tıp kliniğinde mümkün olabilmektedir. Hastanemizde Onkolojik hastalara hizmet veren PET /CT ünitemize ek olarak geçtiğimiz günlerde hizmete açılan tedavi odalarımızda akıllı ağrı kesici olarak bilinen LU - 177 EDTMP (Lutesyum) tedavisi de en konforlu şekilde bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır” dedi.