Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Kanser Haftası etkinliği

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Kanser Haftası etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte hastalara kanser hakkında bilgi içeren broşürler dağıtıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde kanser hastalığına dikkat çekmek için kanser haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Ekber Şahin, Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, Doç. Dr. Gökmen Aktaş katıldı. Hastaneye gelen hastalara kanserden korunmanın yolları ve erken teşhis hakkında bilgilerin içerildiği broşürler dağıtıldı. Doktorlar ise kanser riskine karşı insanları sigara, alkol, aşırı kilo alma gibi hususlarda uyardı.

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekerek, onkolojik tedavilerin multidisipliner yaklaşımın uygulandığı donanımlı hastanelerde yüz güldürücü sonuçlar alınabildiğini kaydetti.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, “Bu hafta ulusal kanser haftası. Hem hastalarımıza hem de hasta yakınlarımıza yönelik bir bilgilendirme broşürü hazırladık. Bu broşürdeki hedefimiz de hem hastalarımıza, yakınlarına hem de ülkemize bazı kanserle ilgili bilgiler vermek. Kanser önlenebilir bir hastalık mıdır? Evet, gerek hastalarımız gerek hasta yakınlarımız özellikle sigara konusunda, alkol konusunda ve spor konusunda bilgilendirilmeli. Artık yeni tedavi seçenekleri var, bu konular üzerinde daha fazla konuşmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle sigara konusunu gündeme getiririz ulusal kanser haftalarında. Eğer bırakamıyorsak bile mutlaka azaltmamız gerektiğini düşünüyorum, aynı şey alkol için de geçerli. Spor konusunda da özellikle obezite yani şişman kişilerin kanser hastalığına yakalanma oranlarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu konuda özellikle kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Şişman kişiler mutlaka kilo vermeli ve spor yapmalı mümkünse de sigara ve alkolden de uzak durmalı” dedi.

Gelişen tıbbi alandaki kanser tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. Sevinç, “Kanser tedavisinde uzun yılardır kemoterapi tedavisi kullanılıyor. Bunun yanı sıra özellikle son 20 yıldaki gelişmeler ışığında hem hedefe yönelik tedaviler hem de İmmünoterapi dediğimiz bağışıklık sisteminin özellikle kanser tedavisinde kullanılması olarak yorumlayabileceğim tedaviler gündemde. Bu tedavileri biz Gaziantep'te uygulayabiliyoruz. Hem akıllı tedaviler hem de immünoterapi dediğimiz bu ilaçları kemoterapinin yanında uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda hastanemiz kanser açısından donanımlı bir hastane hem ışın tedavileri hem bazı kanser tedavilerinde kullanılan lutesyum tedavileri hem de pet çekimi hastanemizde kolaylıkla gerçekleşebiliyor” ifadelerini kullandı.

Uygun ve donanımlı merkezlerde tedavi

Her yaştan bireyin iyi ve donanımlı sağlık merkezlerinde tarama yaptırması gerektiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, “Kanser hastalığı kronik bir hastalık haline geldi, görülme sıklığı arttı. Kanser hastalığı için hem yeni tedavi yöntemleri hem de erken tanı yöntemlerinde önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla bizim kanser hastaları için en önemli tedavimiz kanserden korunmak, kanserden korunmak için gerekli taramaları zamanında yaptırmamız gerekiyor. Bunlar için özellikle kadın hastalarda 40 yaşından sonra meme taramaları ve kadın, erkek hastalarda kalın bağırsak taraması, erkek hastalarda 50 yaşından sonra prostat taraması ve özellikle ihmal edilmemeli ve 14 yaşından sonra erkek ve genç erişkinlerde kanser aşısı yaptırmak, kanserden korunmak açısından önemli bir faktör. Artık kanser tedavilerinde önemli gelişmeler oldu. Günümüzde eski klasik kemoterapi yöntemlerinden ziyade immünoterapiler, hedefe yönelik ilaçlar ve diğer özel tedaviler uygulanmakta. Bu tedavileri alabilmek için deneyimli ve donanımlı merkezlerde tedavilerine devam etmek gerekiyor. Özellikle iyi merkezlerde tedavi olmak hem yaşam süresini hem yaşam kalitesini hem de ileride yan etkilerden korumak açısından oldukça önemli. Benim önerim hastaların düzenli taramalarını yaptırması ve uygun donanımlı merkezlerde tedavilerine devam etmesi” diye konuştu.