Medical Point Gaziantep'te okuryazarlık günü kutlandı

08 Eylül Dünya okuryazarlık günü sebebiyle okuryazarlığın bireyler ve toplumlar için olan önemine dikkat çekildi. Hastaneye tedavi olmak için gelen minik misafirlere Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel aracılığı ile kitap hediye edildi. Her yıl 8 Eylül'de kutlanılan Dünya Okuryazarlık Günü dolayısıyla, tedavi olan miniklere kitap hediye edildi. Tedavi olan miniklere kitap hediye eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel yaptığı açıklamada, ''Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak okuryazarlığın bireyler ve toplumlar için olan önemine dikkat çekmek istedik. Dünya okuryazarlık günü, bireyler tarafından okuma ve yazmanın öneminin kavranması, toplumların okuma yazma oranının artması konusunda bilinçlendirilmesi adına oldukça önemli bir gündür. Bu özel gün, dünya çapında kutlandığı gibi hastanemizde de bu etkinliğe yer vererek kitap okumanın önemine dikkat çekmek istedik. Etkinlik çocuklarımız ve aileleri tarafından oldukça ilgi gördü. Bu tür etkinliklere daha fazla yer vermeyi düşünüyoruz” dedi.