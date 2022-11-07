Medical Point'te organ bağış standı açıldı

Medical Point Gaziantep Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle hastanenin lobisinde "Bir İz Bırak Hayata" temalı organ bağışı standı açtı.

İlgi gören stantta, hastane çalışanları ve hastaneye gelen misafirler organ bağışında bulundu. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumda organ bağışı hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve organ bağışını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte söz alan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba, "Ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak ve organ bağışı bilincini geliştirmek, organ yetmezliği sebebiyle hayatının sonuna gelmiş hastaların yaşamını kurtarmak maksadıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. İnsanların bağış konusunda daha çok ikna edilmeleri gerekiyor. Medical Point Gaziantep olarak bu yönde yapılan bilgilendirmelerin, gelecek nesillerde sağlıklı bir bilinç oluşturacağına inanıyoruz. Organ Bağışı Haftası tüm hastalarımıza umut olsun. Tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya ve hayata iz bırakmaları için organ bağışına davet ediyoruz" dedi.