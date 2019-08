Medicalpark, sağlıkta şiddet olaylarına sessiz kalmadı

Hastane hekim ve çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen, sağlık sektörü çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve vatandaşları konu hakkında bilinçlendirerek şiddetin önlenmesine katkı sağlamak için yapılan etkinlikte Başhekim Sadreddin Haksal ve Prof. Dr. Levent Elbeyli konuşma yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir yaraya dönüştüğünü, ülkenin her yerinden şiddet haberi geldiğini belirten Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, “Son yıllarda sağlıkta şiddet olaylarının büyük tırmanışta olduğu, hemen her gün ülkemizin değişik bir köşesinden sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet haberlerinin geldiği açıktır. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görmektedir” diye konuştu.