MEF Okulları tarafından düzenlenen “28'inci Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Proje Yarışması”nda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin biyoloji projesi üçüncü oldu.

Yarışmaya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Irak, Makedonya, Kosova, Türkiye, Güney Kafkasya Ülkeleri, Türkmenistan, Bulgaristan, KKTC, Macaristan, Polonya ve Slovenya'dan 152 öğrenci katıldı.

Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında 701 projenin yer aldığı etkinlikte 60 proje MEF Üniversitesi'nde düzenlenen final sergisinde yarıştı. Biyoloji alanında 20 projenin sergilendiği yarışmada SANKO Okullarının “Dış Parazitle Mücadelede Organik İlaç Hammaddesi Sentezi” adlı projesi üçüncü oldu.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden İkra Gökçen Tiryaki ve Gülay Kaya'nın danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Dış Parazitle Mücadelede Organik İlaç Hammaddesi Sentezi” adlı projede kümes hayvanlarında sık görülen dış parazitleri öldüren kimyasal ilaçlara alternatif organik ilaç hammaddesi sentezlendi.

Özel SANKO Liseleri Müdürü Uğur Topuz, “Ekosisteme, insan ve hayvan sağlığına ciddi zararları olan bu kimyasalların kullanımı gelişmiş ülkelerde tamamen yasaklanmıştır. Ülkemizde de tamamen yerli organik parazit öldürücülerin yaygınlaşmasını hedefleyen öğrencilerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yaparak çalışmalarını sürdürmüşlerdir” dedi.

Topuz, öğrencilerinin yarışmadan üçüncülük ödülü ile dönmelerinin gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve danışman öğretmeni Özgül Güner'i kutladı.