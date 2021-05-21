MEF okulları ortaokullar arası proje yarışması

SANKO Ortaokulu öğrencisi Duru Kayın ve Mahmud Baver Çalışkan, danışman öğretmenleri Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladıkları "Yapay Zeka Destekli SMA Takip Cihazı" projesiyle Türkiye birinciliği elde etti. Nesillerin sağlıklı kapalı ortamda yaşamalarını hedefleyen projeyle SMA'lı çocukların ve evde bakımı zorunlu hastaların takibini yapay zeka ile kolaylaştırılan cihaz geliştirildi. Proje sayesinde hasta bakımının her türlü ortamda desteklenmesi sağlandı.

Öğrencilerden Güneş İkizceli ve Ömer Yıldırım ise proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Temassız Akıllı Otomat Cihazı” isimli projeyle Türkiye ikinciliği kazandı.

Projede, insanların birincil ihtiyacı olan gıda teminini gerçekleştirirken, toplu temas edilen yerlerde Covid-19 virüsünün bulaş riskini en aza indirmek için yapay zeka destekli, tamamen temassız akıllı otomat cihazı tasarlandı.

İnsanların toplu olarak bulunduğu okul, işyeri ve hastane gibi ortamlarda Covid-19 virüsünün yüzeyden bulaş riskini ortadan kaldıran tamamen temassız yapay zeka destekli akıllı otomat cihazı sayesinde temas etmeden el komutlarıyla sipariş verilerek ürün temin edilebilmektedir.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yazılım- kodlama kategorisinde Türkiye birinciliği ve ikinciliğini kazanmalarının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutladı.