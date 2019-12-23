Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını değiştirmiştir"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Antep Savunması, tıpkı Çanakkale Savaşı gibi tarihin akışını değiştirmiştir" dedi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü coşku ve sevinçle kutladıklarını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'yu kendi aralarında paylaşan devletler, vatan topraklarımızı işgal etmek isteyince Antep'te hiç de beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Antepliler, kendilerinden gerek asker sayısı, gerekse de cephane bakımından kat kat üstün olan düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca şehre sokmadı. Antep'te yazılan direniş destanı, Anadolu'yu işgal etme planlarını bozarken, Kurtuluş Savaşının kazanılmasında da önemli rol oynadı. Bu nedenle Antep Savunması, Çanakkale Zaferi gibi tarihin akışını değiştirmiştir" diye konuştu.

Büyükekşi, Gaziantep FK olarak, Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etmekten büyük onur duyduklarını da vurgularken şöyle devam etti:

"Gaziantep'le aynı adı taşıyan futbol kulübü olarak, Gazi şehrimizi Süper Lig'de temsil etmekten dolayı onurluyuz, gururluyuz. Vatanı ve bayrağı için canlarını seve seve veren atalarımızın torunları olarak, Süper Lig'de Gazi şehrimizin adından başarılarla bahsedilmesini sağlamak, sporun barış ve kardeşlik ruhunu öne çıkararak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek öncelikli hedeflerimizdir. Bu vesile ile 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü coşku ile kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."