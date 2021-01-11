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Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ediyor"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Marius Sumudica’nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve an itibariyle öne çıkan bir ismin bulunmadığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Marius Sumudica'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve an itibariyle öne çıkan bir ismin bulunmadığını açıkladı.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Rumen hocanın ayrılışın ardından yollarına başarıya aç, yerli veya yabancı bir hocayla devam etmek istediklerini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu olarak çalışmalarına başladıklarını ve arayışlarının sürdüğünü açıkladı.



"Teknik direktörlük için öne çıkan bir isim yok"


İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen hocayla yolları ayırmalarının ardından yönetim kurulu olarak çalışmalarına başladıklarını söyledi. Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Şu an teknik direktörlük için öne çıkan bir isim yok. Takımımızın başarısı için yoğun çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Hoca konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Şu an itibariyle herhangi bir hocayla görüşme yapmadık. Yerli ve yabancı, başarıya aç hoca arayışımız sürüyor. Biz, takımımızın başarısı için futbolcu kadromuza en uygun ismi seçip takımın başına getireceğiz. Herhangi bir hocayı kente davet etmedik ve herhangi bir görüşme yapmadık" dedi.

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