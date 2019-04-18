Mehmet Çelenk'in kandil mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk, mesajında Berat Kandili'nin Ramazan ayının müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamlarına geldiğini hatırlatarak, "Müslümanların, af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma ve bereketlere erişme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir" ifadelerini kullandı.

“Berat temizlenmektir”

İslam aleminin kandilini kutlayan Çelenk, “Gönül dünyamızı temizlediğimiz ve yaşadığımız hayatı sorgulama fırsatı bulduğumuz Berat Kandili, her türlü kötü duygulardan, kin ve nefret duygularından arınmayı; Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğretmektedir. Bu mübarek gün ve geceler, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu duygularla tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.