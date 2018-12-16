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Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı

Merinos Halı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 12.

Merinos Halı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı.


Gaziantep'te 1970'li yıllarda Erdemoğlu Holding'in temellerini atan ve 2006 yılında vefat eden Mehmet Erdemoğlu, Asri Mezarlıkta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Kuran-ı Kerim okunan anma programı kapsamında, ailesinin yanı sıra sevenleri ve öğrenciler katıldı. Erdemoğlu ailesi adına konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Yine tüm ailenle akrabalarınla, hemşehrilerinle dostların ve sevenlerinle huzurunuzdayız. Bize öğrettiğin yaşam ilkelerinden ve insanlara saygılı olma felsefesinden asla taviz vermeden görevimizi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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