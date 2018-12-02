Mehmet Tahmazoğlu engelliler gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Mehmet Tahmazoğlu Engelliler Günü için yayımladığı mesajda hiç kimsenin 1 dakika sonrasının bile garantisi olmadığını belirtti.

Tahmazoğlu, herkesin bir engelli adayı olabileceğine dikkati çekerek, “Kimse engelli olmayı istemez. Kim gözünün görmemesini, kulağının duymamasını ister, insanlar herhangi bir uzvunun eksik olmasını düşünmek bile istemez. Hiç kimse 1 dakika sonra neler olacağını bilemez. Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için bizde Şahinbey Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz” ifadesini kullandı. Belediye olarak üstlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Başkan Tahmazoğlu “Şahinbey Belediyesi olarak her zaman bütün bireylerimizin yanındayız. Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yaşayan bütün insanlarımızı ayırmadan, ötekileştirmeden destekliyoruz. Parolamız sevgi olduğu zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, sevginin olduğu yerde saygı olur, saygının olduğu yerde hoşgörü olur, hoşgörünün olduğu yerde bütün insanların yüzünden tebessüm eksik olmaz. Önemli olan beyinlerin engelli olmamasıdır. Bütün engellilerin Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Şahinbey Belediyesi bugüne kadar yaptığı çalışmalarla engellilere 2 bin 49 adet manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 6 tane hasta bakım yatağı, 4 tane akıllı klozet, 119 adet işitme cihazı, 300 görme engelliye beyaz baston hediye ederken, engeliler için 2 tane park, Akkent Spor Köyü içerisinde Engelli Yüzme Havuzu, yaparak engelli vatandaşların hizmetine sundu.