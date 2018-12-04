Mehmet Tahmazoğlu gençleri ağırladı

Şehit Mehmet Demir Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlere ve eğitime verdiği destekle vatandaşın gönlünde taht kuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Mehmet Demir Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırlayarak, gençlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Oldukça samimi geçen sohbet ortamında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlere yönelik yapılacak projelerle ilgili öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerimizin yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Öncelikle Şehit Mehmet Demir Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ziyaretinden büyük bir mutluluk duydum. Öğrencilerimizle yaptığımız ve yapacağımız projeler üzerine konuştuk. Onlarında fikirlerini aldık. Şahinbey Belediyesi olarak gelecekte vatanına, milletine, bayrağına ve dinine sahip çıkan nesillerin yetişmesi için öğrencilerimize kitaplar dağıtıp, ödüller veriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 4 okul yaparak, Milli Eğitime devrettik. İlçemizde bulunan ve fiziki şartları kötü olan okulların fiziki şartlarını düzeltiyoruz. 2 milyon 500 bin adet kitap dağıtarak öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağladık. Ayrıca öğrencilerimizle bir araya gelerek onların fikirlerinden faydalanıyoruz. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz için yaptığımız tüm yatırımların ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun farkındayız. Bundan sonrada onlar için projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.