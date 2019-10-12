Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Rabia Aile Merkezi'nde açılan Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup ve dua etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Rabia Aile Merkezi'ndeki Kuran-ı Kerim kursunda, Kuran-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimi gören 70 kursiyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi okudu. Kursiyerler, bölgeye, barış ve huzurun egemen olması, Mehmetçiğin sağ salim yurda dönmesi için dua ettiler.

“Askerlerimize dualar ediyoruz”

Okudukları Kuran-ı Kerim ve ettikleri dualarla Mehmetçiğe destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediyesi Rabia Aile Merkezi Kuran Kursu Öğretmeni Sevgi Şahin, “Haftanın 5 günü olmak üzere Rabia Aile Merkezimizde 70 kursiyerimize Kur'an-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimleri veriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza böylesine anlamlı bir kurs ortamı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bugün, Fetih Suresi'ni okuyup anlamını öğrendik. Bu vesileyle Suriye sınırında operasyonda görev yapan tüm askerlerimiz için, devletimiz ve milletimiz için dua ettik. Allah, devletimizi, milletimizi daim etsin. Allah, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Bizler de dualarımızla onlara destek oluyoruz. Rabbim inşallah ordumuza zafer ile dönmeyi nasip etsin. Bütün Müslüman kardeşlerimizden askerlerimize dualarla desteklerini bekliyoruz. Allah, tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin”

Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören kursiyerlerden Kadriye Doğan ise, “Ben ev hanımıyım. Evde boş oturmak yerine Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu Kuran-ı Kerim kursuna gelerek Kuran-ı Kerim öğreniyorum. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler öğreniyorum, siyer ve ilmihal dersleri alıyorum. Kuran-ı Kerim'i öğrenmek bana huzur veriyor. Hocamıza bizlere yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Hocamızın sayesinde Kuran-ı Kerim'i öğrendim. Bugün de sınırda, operasyonda olan askerlerimiz için dua ettik. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah, askerlerimize zafer nasip etsin. Allah, Mehmetçiklerimizi kazadan ve beladan korusun” diye konuştu.