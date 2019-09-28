Dr. Göktürk Maralcan, meme kanserini erken fark etmenin, tedavideki başarının en önemli kriteri olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı da olan Prof. Dr. Maralcan, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle yaptığı açıklamada, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Erken tanı konursa tedavisi son derece başarılıdır” dedi.

Erken tanı konulabilmesi ve meme kanseri korkusunu yönetebilmeleri için kadınların belli aralıklarla hiçbir şikayetleri olmasa bile meme hastalıkları konusunda deneyimli bir genel cerrahi uzmanına muayene olması ve önerilerine uymalarının en önemli başlangıç noktası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Maralcan, şunları kaydetti:

“Muayene sonrası hekimin istediği ultrason ve mamografi gibi görüntüleme tetkikleri ile muayene bulguları birlikte değerlendirilerek herhangi bir hastalık tespit edilirse gerekli tedavi planı yapılır. Her şey normal ise o kişinin belli bir periyot sonra örneğin bir yıl sonra kontrole gelmesi önerilir. Bu süre içerisinde kişinin herhangi bir şeyden şüphe etmesi durumunda hekime daha erken başvurması tembih edilir.”

Prof. Dr. Maralcan, “Bu bilgileri paylaşmamızın tek bir amacı var. O da ülkemizde 10 -11 kadında bir görülen meme kanserine erken tanı koymak ve tedavinin en üst düzeyde başarılı olmasını sağlamaktır. Çekinmeyin, ertelemeyin muayene olun” ifadelerini kullandı.