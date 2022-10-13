Meme kanserine dikkat

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı / Meme ve Endokrin Cerrahisi'nden Prof. Dr. Göktürk Maralcan, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser olduğunu söyledi.

Meme kanserinin sistematik olmasının, memeden başlayıp başka organlara yayılabilmesi anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Maralcan, “Bu nedenle kadınların meme kanseri tarama testlerini ihmal etmemeleri, teşhisin erken konabilmesini ve zamanında tedaviyle başarılı sonuçlar almasını sağlayabilmektedir'' dedi. Meme kanserinin erken teşhisinde tarama testlerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, meme kanseri tarama testlerini ise şöyle sıraladı:

''Kendi kendine muayene yapmak, meme cerrahına muayene olmak, mamografi yaptırmak.”

Prof. Dr. Maralcan, “Bu tarama testlerine uyan kadınlar erken tanı sayesinde uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.