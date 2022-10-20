Meme kanserine karşı pembe balon uçurdular

Meme Kanseri Farkındalık ayı nedeniyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde doktor ve sağlık çalışanları gökyüzüne pembe balon uçurarak, meme kanserine dikkat çekti.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle hastanede açılan stantta çalışanlar, meme kanseri konusunda hasta ve hasta yakınları bilgilendiriyor. Erken Teşhisin öneminde de dikkat çekilen stant, yoğun ilgi gördü. Broşürlerin de dağıtıldığı stantta bulunana sağlık görevlileri meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tarama, korunma ve tanı konularında detaylı bilgiler verdi.

Elle muayene

Sağlık görevlileri, erken teşhiste önemli olan elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı. Meme kanseri konusuna dikkat çekmek için standa gelen ziyaretçilerin yakalarına pembe kurdele takılırken hastane yönetim, doktor ve sağlık çalışanları ise gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı. ANKA Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bunun için özellikle kadınların belli bir yaşın üzerine geldikleri zaman düzenli bir şekilde doktor kontrolünde olmaları, kendi kendilerine meme muayenelerini asla aksatmamaları gerekiyor. Memede ya da koltuk altında elle fark edilebilen kitle, sertlik ya da şişlik, meme başından kanlı veya şeffaf renkli akıntı gelmesi, meme başında çökme, renk, ya da şekil bozukluğu, çatlak ve yara oluşması, kabuklanma kanser belirtisi olabilir. Kadınların belirli aralıklarla memelerini elle kontrol etmeleri, kanserin ileri aşamalara ulaşmadan fark edilmesi açısından önem arz ediyor. Özellikle, 40 yaşından sonra yılda bir tarama mamografisi yapılmasında yarar var. Çünkü mamografi ile meme kanseri, elle hissedilir hale gelmeden çok daha küçükken saptanmaktadır” dedi.

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı “nedeniyle ayrıca hastaneye meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı.