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Menengiç kahvesi kadınların elinde lezzet buluyor

Kahve kültürünün vazgeçilmez tatlarından Menengiç Kahvesi kadınların elinde lezzet buluyor.


Gaziantep'teki tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda kömür ateşinde kadınlar tarafından közde pişirilen menengiç kahvesi lezzetiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Ziyaretçilerin bir fincan içmeden geçemediği menengiç kahvesinin birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.


Tarihi mağarada közde menengiç kahvesi pişiren Şenel Erbay, ziyaretçilerin en çok menengiç kahvesini tercih ettiğini söyleyerek, “Menengiç öğütülerek saf haline getirilir. Suyla beraber iyice karıştırılarak yapılan bir kahvedir. Gaziantep'te en çok tutulan bu kahvedir. Özellikle faranjit, boğaz ve mideye iyi geldiği biliniyor” dedi.


Menengiç kahvesini beğenerek içtiğini belirten Arzu Kesen ise “Ben sürekli menengiç kahvesi içerim. Bir arkadaşım ısmarlamıştı. Tadını çok beğendim, o günden beri sürekli bu kahveyi içerim” diye konuştu.



Menengiç kahvesi


Menengiç kahvesinin üretildiği menengiç bitkisi, sakız ağacıgillerden olup, ülkemizde Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde yabani olarak yetişen bir tür fıstık ağacıdır. Menengiç, kırmızı renkte çiçeklenir ve olgunlaşınca mavi/mor arası bir renk alır. Olgunlaşan çedeneler toplanır, yıkanır ardından kurutulur. Kurutulduktan sonra kavrulma işlemine geçilir, koyu kahve rengini alana dek tıpkı kahve gibi kavrulur. Normal kahve kavurma işleminden sonra kavrulan çedeneler macun kıvamına gelene kadar ezilir. Elde edilen yağlı ve tanecikli macuna menengiç kahvesi denir.

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