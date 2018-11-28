Merdivenden düşen genç, fizik tedavi ile ayağa kalktı

Gaziantep'te merdivenden düşme sonucu felç geçiren 18 yaşındaki Engincan yıldırım, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde başarılı bir şekilde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden ayağa kalktı

Gaziantep'te 18 yaşındaki Engincan Yıldırım talihsiz bir olay sonucu merdivenlerden düşerek Medical Park Gaziantep Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acil Servis'te ilk müdahaleleri yapılan Yıldırım, yoğun bakıma sevk edilerek Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Kadir Oktay tarafından tedavi altına alındı. Felç geçirdiği belirlenen genç için fizik tedaviye başlandı.

Uygulanan tedavinin ardından yeniden ayağa kalkan gencin doktoru Op. Dr. Kadir Oktay, Engincan Yıldırım, "Engincan ilk geldiğinde bacaklarda ve sol kolunda tam felçli durumu vardı. Solunum sıkıntısı vardı aynı zamanda oturamıyor, yürüyemiyor ve boynu sağ tarafa yatık durumdaydı. Fizik tedaviye yönlendirdiğimiz hastamızın şu an durumu gayet iyi yoğun çalışmalar sonucunda desteksiz yürümeye başladı" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Meliha Hafız ise, "Engincan, merdivenden düşme sonrası hastanemize geldiğinde yatağa bağımlıydı hatta parmaklarını bile hareket ettiremiyordu. Yoğun bakımda başlayan tedavimiz fizik tedavi ünitemizde devam etti. Engincan, Çok kısa bir sürede hastanemizde aldığı Fizik Tedavi süreciyle fiziksel aktivitelerini yerine getirmeye başladı. Tabii çok zorlandı fakatEngincan çok güçlü bir genç, bizim uyguladığımız tedavi süreçlerine kendi azmini ekledi ve başardı. Hem fiziksel hem de aile sıcaklığıyla tedavi uyguladığımız hastamız şu an desteksiz bir şekilde merdiven çıkmaya, yürümeye başladı" diye konuştu.

Kısa sürede ayağa kalkan Engincan Yıldırım ve Ailesi, Medical Park Gaziantep Hastanesi çalışanlarının tedavi sürecinde kendilerine çok destek olduklarını aile sıcaklığıyla iyileştiğini belirterek hekimlere ve fizyoterapistlere çok teşekkür etti.