Merinos Spor deplasmandan galibiyetle döndü

Liginin güçlü ekiplerinden Merinos spor bayan voleybol takımı Ankara'da oynadığı PTT Spor maçını net skorla 3-0 alarak ligde üçüncü sıraya yükseldi.Geçtiğimiz hafta sakatlıklar sonucu kendi sahasında puan kaybeden Merinos spor mavi melekleri deplasmandan üç puanla dönerek moral kazandı.

Ankara deplasmanında PTT Sporla karşılaşan Merinos spor birinci seti 17-25, ikinci seti 20-25 ve son seti de 20-25 alarak sıralama da üçüncülüğe yerleşti. Lig başından beri oynadığı dokuz maçtan altısında galibiyet alan Merinos spor beş deplasman maçının dördünden galip olarak ayrıldı. Bu hafta sonu kendi sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından İlbank sporu misafir edecek olan Merinos spor bu maçtan galip olarak ayrılmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Merinos spor antrenörü Ali Bağcı güçlü takımlara karşı daha iyi oynadıklarını ve bu hafta sonu misafir edecekleri İlbank sporu puansız göndermeyi hedeflediklerini ifade etti. Bağcı “ Merinos spor olarak uyumlu ve iyi bir kadroya sahibiz. Ancak bazı eksiklerimiz var. Bazı sakatlıklar söz konusuydu ancak bunları çözdük ve eksiğimiz yoktur. Yeni oyuncu arayışlarımız devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayarak yeni transferler yapmayı düşünüyoruz. İlkbank spor lider ve güçlü bir ekip, ancak bizde ligde söz sahibi bir takımız. Hedefimiz bu saha avantajını da kullanarak üç puan almaktır. Bunun için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz"